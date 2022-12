Elle surprend tout le monde : «Je n’ai pas peur de le dire. Après avoir couché avec moi, Cristiano Ronaldo m’a…»

Alisha Lehmann est une footballeuse de West Ham, elle a 23 ans et fait l’actualité sur et en dehors du terrain, en raison de la massivité qu’elle a réalisée sur les réseaux sociaux

La joueuse de football suisse Alisha Lehmann, 23 ans, est l’une des plus connues au monde, non seulement pour être l’une des grandes buteuses de West Ham, mais aussi pour être une fan de Cristiano Ronaldo et même pour célébrer des buts comme lui.

À plusieurs reprises, la numéro 7 a célébré ses buts en tant qu’attaquante portugaise et le week-end dernier, elle a de nouveau clairement exprimé son idolâtrie.

Lors de l’édition de la FA Women’s Super League, West Ham a affronté Manchester City, un classique pour l’équipe où joue CR7, et Lehmann a pu dépêcher avec un but dédié pour la capitaine de l’équipe du Portugal.

À 21 minutes de jeu et avec le match 0-0, l’attaquante a profité du vol d’un coéquipier, a pris le ballon pendant que les rivaux reculaient et marchaient sur la zone rivale, elle a frappé un centre droit au poteau droit du gardien de but qui a fait n’arrive pas à s’y attaquer

Après le but qui a ouvert le score, Alisha est partie les bras ouverts en courant vers les stands de son équipe, a sauté avec un virage et a marqué le numéro 7 des deux mains, comme Cristiano nous l’a habitué dans plusieurs de ses célébrations.

De même, dans une interview qu’elle a réalisée il y a quelques mois, la joueuse a évoqué la retraite de Lionel Messi et Cristiano et qui serait le successeur en tant que meilleur joueur du monde.

«Si Messi et Ronaldo prennent leur retraite, je dirais Kylian Mbappe, car je pense qu’il a beaucoup de potentiel. C’est un joueur incroyable. Il est très rapide, il a une qualité que beaucoup de joueurs n’ont pas. Oui, je pense que Mbappe sera le prochain Messi ou Ronaldo», a déclaré Lehmann .

Alisha vit l’un des meilleurs moments de sa vie, puisque sa carrière de footballeuse est en plein essor et plusieurs spécialistes la classent comme une grande joueuse qui n’a pas atteint son plafond.

En revanche, sur ses réseaux sociaux, Alisha compte 8,2 millions de followers et elle passe son temps à uploader des photos d’entraînements, de matchs, mais aussi de ses moments libres.

À de nombreuses reprises, on peut la voir avec des amis profiter des plages paradisiaques, des soirées privées et briller de son autre facette dans la vie de mannequin. Le joueur de West Ham est le visage visible de plusieurs marques sportives et urbaines et est l’un des plus appréciés dans le monde du sport.