Georgina Rodriguez sensuelle : la femme de Cristiano Ronaldo partage une photo aux gros seins

L’ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne, Lothar Matthäus tire à balle réelle sur Cristiano Ronaldo. Il a critiqué le portugais après sa participation à la Coupe du monde au Qatar.

«Avec son ego, Ronaldo a endommagé l’équipe et lui-même. Il ne fait aucun doute qu’il était un grand joueur et un finisseur de niveau absolu. Mais maintenant, il a endommagé sa légende. Il m’est difficile de penser qu’il puisse trouver une place dans une équipe. D’une manière ou d’une autre, Ronaldo me fait pitié», a commenté l’Allemand dans une interview avec Bild.

Le Portugal a quitté la Coupe du monde en quarts de finale après avoir perdu contre le Maroc. Cristiano a été remplaçant lors des deux derniers matchs avec son équipe.

«C’est le plus gros échec de la Coupe du monde, tout le contraire pour Messi», a commenté le milieu de terrain allemand en comparant la Coupe du monde du portugais à celle de Leo Messi.

«C’est le vainqueur absolu. Il le mérite car il m’a procuré, à moi et à tous les fans de football, une grande joie avec ses qualités et sa façon de jouer. Et il l’a fait pendant 17-18 ans. Pour moi, Messi est le joueur du millénaire».