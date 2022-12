Georgina Rodriguez laisse éclater la vérité : «Je le jure et j’insiste de tout mon cœur. Cristiano Ronaldo me…»

En Argentine, Wanda Nara aurait été victime d’un comportement inadmissible de la part d’Antonella Roccuzzo. En effet, la femme de Lionel Messi aurait ignoré l’un des messages de félicitation de la femme d’affaires.

Wanda Nara est l’un des acteurs les plus controversées et les plus scandaleuses que nous ayons en Argentine. S’il y a quelqu’un qui sait manier les médias à sa guise et générer la polémique quand ils en ont besoin, c’est bien la femme d’affaires.

Après avoir mis fin à sa relation amoureuse avec Mauro Icardi, la nouvelle histoire controversée de Wanda Nara a commencé avec son voyage éclair au Qatar, pour assister à la finale de la Coupe du monde 2022.

Dès le début, le voyage de la mannequin a été très critiqué, puisque les semaines précédentes, elle avait déclaré qu’elle n’irait pas au Qatar car elle n’était pas d’accord avec les traditions et coutumes qu’ils ont en ce lieu, qui privent les femmes de beaucoup de choses.

Malgré ce qu’elle a dit, vendredi, elle s’est rendue à Doha avec ses fils. Cependant, le nouveau scandale a commencé hier après le match, lorsqu’elle a décidé de publier sur le statut de son compte Instagram personnel, dans lequel il faisait référence à Antonela Roccuzzo.

La première image que la sœur de Zaira Nara a dédiée à la femme de Lionel Messi était celle où vous pouviez les voir tous les deux avec le message suivant : «Heureux pour l’Argentine, pour lui et surtout pour elle. Je t’aime Antonela Roccuzzo. Les tequilas que nous devons boire».

Cependant, cette carte postale a été supprimée quelques minutes plus tard. Elle a ensuite partagé une nouvelle image et laissant un message similaire : «Elle, Antonela Roccuzzo, le mérite. Pour vous, pour nous tous, nous ouvrirons plus de tequilas ensemble».