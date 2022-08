David Alaba : «Il m’a dit de tirer le coup franc parce que j’allais marquer»

Au milieu des négociations qui tournent autour de la garde de leurs enfants, Shakira et Gérard Piqué ont un nouveau litige. Il s’agit d’un jet privé que le couple avait payé.

Alors que la personne moyenne ne penserait jamais à ces types de conflits, les riches et les célébrités ont des problèmes qui seraient impensables pour les gens ordinaires. Le couple que Shakira et Piqué forment depuis 12 ans a été l’un des plus populaires et à son tour l’un de ceux qui ont accumulé le plus d’argent dans leurs comptes courants.

Les avantages élevés que, jusqu’à au moins cette saison, le footballeur a gagnés pour son travail au FC Barcelone, n’ont rien à envier aux chiffres stratosphériques que la chanteuse gagnerait chaque année. Principalement en raison de ses spectacles en direct. La vérité est qu’entre les deux, ils ont construit une fortune qui leur a même servi à posséder un avion privé.

Un avion, le nouveau litige entre Shakira et Piqué

Si au début du désaccord on parle de qui allait garder les enfants, maintenant, une fois cette question réglée, il est temps de se partager les biens matériels que le couple a accumulés pendant ces plus de 10 ans d’intimité.

La discussion tourne autour d’un Learjet 60XR, un jet privé pouvant accueillir jusqu’à 10 passagers et qui au fil des ans a été modifié aux goûts du couple et qui a actuellement une valeur proche de 20 millions de dollars. Selon les informations de ce média, dans l’avion il y a une chambre à deux lits, une salle à manger familiale et une chambre avec télévision , toutes sortes de conforts pour les voyages en famille.

Ce bien matériel convoité est source de litige, puisque ni Shakira ni Piqué ne veulent renoncer à ce moyen de transport luxueux qui pour les deux membres du couple n’implique pas une dépense qu’ils ne peuvent se permettre.