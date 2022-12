Cristiano Ronaldo : qui est la mère biologique du fils aîné du footballeur ?

Alors que Cristiano Ronaldo parle de son avenir, Georgina Rodriguez part en voyage dans le désert avec ses enfants.

Georgina Rodriguez profite pleinement de sa visite à Doha pour la Coupe du monde Qatar 2022. Elle a voyagé avec ses enfants, sa famille et ses amis pour soutenir Cristiano Ronaldo lors des matchs qui ont coïncidé avec son départ de Manchester United.

Alors qu’il travaille comme il le sait le mieux, sa compagne et ses enfants le soutiennent, ils sont à ses côtés mais ils ont aussi des espaces pour profiter de l’incroyable pays.

Nous avons vu la famille de Cristiano Ronaldo depuis les tribunes à chacun de ses matches de Coupe du monde, mais quelques jours plus tard, ils ont également partagé des photos de la façon dont ils ont apprécié le désert qatari et ses immenses dunes de sable.

Georgina Rodriguez avait l’air phénoménale dans le désert dans une robe moulante vert bouteille, l’une de ses teintes préférées de ces derniers mois.

Elle portait un accessoire qui a attiré beaucoup d’attention, une écharpe parfaitement ajustée de sa poitrine à sa taille pour donner une touche différente à la pièce simple et classique.

Elle a accompagné son look d’une paire de grandes créoles et d’une coiffure extra lisse avec une longue tresse qui lui a donné tout le pouvoir de ressembler à une reine du Moyen-Orient.

Avec elle, nous avons vu des photos avec ses enfants, Cristiano Jr, Mateo, Eva et Alana Martina, ainsi qu’avec des amis et de la famille pour les garder en mémoire de ce grand voyage, qui est aussi si important pour l’avenir de l’athlète.

Après leur visite, ils se sont tous rendus au stade Lusail pour assister au match de Cristiano Ronaldo et le soutenir dans l’un des matchs les plus difficiles de la Coupe du monde au Qatar jusqu’à présent.

Il n’a pas joué dans le onze de départ, il est entré à la 73e minute, prenant le relais de Joao Félix, Georgina Rodríguez a réagi à cette décision «Pendant que les onze joueurs ont chanté l’hymne, tous les buts étaient sur vous, quelle honte de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les fans n’ont cessé de te réclamer et de crier ton nom, j’espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront main dans la main et nous feront vibrer une nuit de plus», dit-il.