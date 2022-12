Georgina Rodriguez : sa montre exclusive dans le plus pur style Cristiano Ronaldo (photos)

Le mannequin portait le modèle Rolex GTM ICE depuis les tribunes du stade de Lusail, dont la valeur avoisine les 460 000 euros.

Grâce à la Coupe du monde, une multitude de grandes célébrités liées au monde du sport se promènent dans le luxe au Qatar ces jours-ci.

Une Coupe du monde dont l’une des principales attractions est Cristiano Ronaldo, qui reste concentré avec le Portugal avant son quart de finale face au Maroc.

Mais Cristiano n’a pas voyagé seul au Moyen-Orient, mais depuis les tribunes, il a le soutien inconditionnel de sa partenaire, Georgina Rodriguez, qui est également au Qatar avec leurs enfants.

Elle a pu être vue dans les tribunes du stade Lusail lors du match entre le Portugal et la Suisse, et où, en plus de réagir au remplacement de Cristiano, elle a également porté certains de ses bijoux via les réseaux sociaux.

Avec une robe noire moulante et un kimono vert, le mannequin hispano-argentin a sorti quelques-uns de ses grands bijoux, parmi lesquels une montre exclusive de la firme Rolex, le modèle GTM ICE, qui a été présenté en 2007. Une pièce des plus luxueuses avec un boîtier de 40 mm, un bracelet et une attente en or blanc recouvert de diamants de 30 carats.

Même passion pour les montres que Cristiano

Une montre des plus exclusives qui a un prix de 460 000 euros et avec laquelle il montre qu’il partage la même passion pour les montres que le footballeur portugais, qui a en effet récemment signé un accord avec la firme de luxe ‘Jacob & Co’, qui a également prend des athlètes comme Rafa Nadal.

Georgina n’était pas seule dans les tribunes, loin de là, mais elle était accompagnée de quelques-unes de ses amies les plus proches, comme sa propre sœur, Ivana Rodríguez, qui est aussi une grande supportrice du joueur portugais ; le journaliste et ami de Georgina, Iván García ; la styliste Ana Antic ; et Elena Pina, l’une des amies de toujours du mannequin.