Jackie Chan : le célèbre acteur se prononce sur son possible retour sur grand écran

Le partenaire de Cristiano Ronaldo a utilisé son compte Instagram pour critiquer à nouveau le remplacement du capitaine portugais.

Georgina Rodriguez a une nouvelle fois utilisé son compte Instagram pour critiquer le remplacement de son partenaire, Cristiano Ronaldo, lors du duel des quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar dans lequel le Portugal a été éliminé de la compétition après sa défaite face au Maroc. Comme elle l’avait fait après le duel face à la Suisse, la mannequin a chargé fort contre l’entraîneur Fernando Santos .

«Aujourd’hui, votre ami et entraîneur a mal décidé. Cet ami pour qui tu as tant de mots d’admiration et de respect. La même personne qui, quand vous êtes entré dans le jeu, a vu comment tout a changé, mais c’était trop tard», a-t-elle déclaré, faisant clairement référence au mot que Fernando Santos utilisait pour désigner Ronaldo lors de la conférence de presse après le match contre l’équipe suisse.

«Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, son arme la plus puissante. Vous ne pouvez pas non plus défendre quelqu’un qui ne le mérite pas. La vie nous donne des leçons. Aujourd’hui nous n’avons pas perdu, nous avons appris», a tranché Georgina Rodríguez avant de terminer par un «Nous vous admirons» accompagné d’une photo de Cristiano sous le maillot du Portugal et avec le brassard de capitaine.

Message d’encouragement de Kátia Aveiro

La sœur de Cristiano Ronaldo a également utilisé son compte Instagram pour laisser un message après le match. Cependant, le ton était beaucoup plus conciliant et uniquement dans le but de mettre en valeur la figure de son frère.

«Quand mes petits-enfants me demandent de parler de lutte, d’honneur, de gloire, de travail, de dévouement, d’obstacles, de mal humain par envie. Quand ils me demandent de parler de trophées, de buts, de récompenses et de records d’un héritage sans précédent, je vais parler de mon frère», a-t-elle commencé.

Il est né dans une simple maison au milieu de l’océan, loin de la capitale du Portugal. À l’intérieur, il y avait des seaux et des bols pour recueillir l’eau de pluie qui arrivait si souvent en grand volume. Le sol était en argile recouvert de plastique. La nourriture était cuite avec du bois de chauffage, l’eau du bain était chauffée sur un poêle.

Les quatre frères dormaient dans une chambre soutenue par deux matelas posés sur des briques. Son père était un ancien combattant et un survivant de la guerre et sa mère était une orpheline qui est sortie d’un orphelinat et a élevé sa famille.»

«Je vais vous parler de l’empire qu’il a construit, de sa force, de ce qu’il a promis et accompli. Je vais vous parler de son caractère. Je vais vous dire qu’il n’a jamais abandonné même quand ils ont creusé sa tombe. Je vais vous montrer le film de la vie de votre oncle. Et Dieu merci, j’en fais partie. Une partie de sa vie. Et quelle belle vie ! Cette fierté ! Il est mon frère. Oui, Cristiano Ronaldo», a-t-il conclu en montrant les larmes de son frère.

La colère de Georgina après le duel contre la Suisse

Ce n’est pas la première fois que Georgina, qui a assisté au match dans la loge du stade visiblement nerveuse, utilise Instagram pour critiquer des décisions techniques dans lesquelles Cristiano Ronaldo est lésé sur le plan individuel. Sans aller plus loin, il l’a déjà fait il y a tout juste quatre jours avec un message dans lequel il vantait la figure de l’attaquant .

«Pendant que les onze joueurs chantaient l’hymne, tous les buts mis sur vous. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les fans n’ont pas cessé de vous revendiquer et de crier votre nom. J’espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront main dans la main et nous feront vibrer une nuit de plus», avait-il déclaré à l’époque.

Sa colère contraste nettement avec les premières images de Cristiano Ronaldo après l’élimination de son équipe. Dès la fin du match, le Portugais a fait face au tunnel du vestiaire avec ses mains sur son visage et pleurant amèrement après s’être éloigné de ce qui était peut-être sa dernière chance d’être champion du monde.