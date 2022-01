Côte d’Ivoire : Debordo Leekunfa apporte enfin son soutien à Didier Drogba

La nouvelle fait l’effet d’une bombe ! Nabilla attendrait actuellement son deuxième enfant. On vous dit tout sur cette nouvelle grossesse !

Nabilla est aux anges ! La star attendrait son deuxième enfant avec Thomas Vergara. Milann aura-t-il bientôt un petit frère ou une petite sœur ?

Le début de l’année commence bien pour Nabilla. Car la star de télé-réalité a une grande nouvelle à nous annoncer. En effet, la chérie de Thomas Vergara serait sur le point de vivre une deuxième grossesse !

Eh oui ! Nabilla pourrait bien attendre son deuxième enfant. La jeune maman doit être ravie. Cette grossesse arrive deux ans après la naissance de leur premier fils, Milann. Le petit garçon est en effet né 11 octobre 2020.

Et depuis, la vie de Nabilla a pris un tout autre tournant. «Milann m’a donné tout son amour, il m’a fait me sentir vivante, aimée. On ne m’avait jamais regardée comme ça», confiait la belle dans 50mn Inside après la naissance de son fils.

Cette deuxième grossesse doit donc ravir la jeune femme. Celle-ci s’apprête dans quelques mois à mettre au monde un petit frère ou une petite sœur pour Milann. Depuis toujours les Vergara ont dans l’idée d’agrandir la famille.

Sur Snapchat, Nabilla avait d’ailleurs prévenu ses fans il y a quelque temps. «Je vous dis la vérité. Personnellement, je ne me vois pas avoir qu’un enfant«, avait confié la belle brune.

«Moi j’ai mon frère et je sais que si je n’avais pas mon frère peut-être que je me sentirais un peu seule», avait-elle ajouté. Et pas plus tard que cette semaine, les fans de Nabilla ont eu confirmation.

En effet, ceux-ci ont découvert sur Instagram une photo de la jeune femme avec un ventre arrondi. Pour le moment, ce baby bump est encore très léger. Mais il ne fait presque aucun doute que la jeune femme puisse attendre un enfant.

Pour l’instant, Nabilla n’a pas encore officialisé la nouvelle. Mais cela ne saurait tarder. Surtout que ses fans vont maintenant la presser de questions à propos de son ventre arrondi !

À bientôt 30 ans, l’ex-star des Anges de téléréalité a donc tout pour être heureuse. Il ne manque plus qu’à ce bonheur un nouvel enfant pour que la famille soit au complet. On imagine aussi que de son côté, l’heureux papa n’est pas en reste.

Thomas doit lui aussi être très content d’accueillir un autre bambin à la maison. Si la grossesse de Nabilla était donc révélée dans quelques jours, à n’en pas douter, les Vergara devraient abondamment communiquer dessus dans l’année.

En attendant, Nabilla n’arrête pas pour autant tous ses projets. Car elle pourrait en effet se retrouver cette année au cœur d’une nouvelle émission avec d’incroyables guests.

En effet, selon Le Parisien, Nabilla Benattia, Loana Petrucciani ou encore Ayem Nour pourraient se retrouver dans une édition «All Star» des Anges.

Les participants de l’émission pourraient aussi se retrouver dans une maison de Los Angeles. La production est actuellement en pourparler pour qu’Amélie Neten et Jazz Correia participent aussi au casting. Eh oui !

Avec sa probable grossesse Nabilla fera-t-elle finalement partie de l’aventure ? Affaire à suivre…