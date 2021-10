Christina Milian : la chanteuse a mis sa maman en lumière pour son anniversaire !

Kylie Jenner s’y connait en produits de beauté. La preuve, elle a dévoilé son produit idéal pour hydrater les peaux les plus sensibles.

Depuis son ascension, Kylie Jenner s’est imposée comme une véritable businesswoman. Elle a alors trouvé sa voie en créant sa ligne de maquillage Kylie Cosmetics.

Avec des vidéos postées sur les réseaux sociaux, elle a réussi à étoffer sa gamme. La jeune maman s’est lancée dans de nombreuses collab’ avec ses sœurs.

Avec son entreprise, la jeune femme gagne alors des millions de dollars. Elle atteint le milliard comme l’avait annoncé le magazine Forbes.

Depuis, elle a développé sa gamme de beauté Kylie Skin. D’ailleurs, sur Instagram, Kylie Jenner a dévoilé le produit idéal pour hydrater les peaux sensibles, une crème. Si elle se focalise sur sa marque de beauté, elle vient de lancer son nouveau business : Kylie Baby.

Inspirée par sa fille Stormi, Kylie Baby est alors sorti ce mardi. Quatre produits essentiels pour le bain sont vendus : shampooing, revitalisants, bain moussant et lotion hydratante. Tous testés et approuvés par Stormi !

De plus, la nouvelle marque vend des lots de serviettes après-bain, un ensemble brosse et peigne, des sacs de voyage et plus encore. Rien que ça !

