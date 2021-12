Barça : De ligt, priorité pour Xavi

L’Argentin est très déçu du Catalan, et sa colère n’a aucun signe qu’elle se dissoudra si facilement. Messi reproche à Piqué d’avoir orchestré son départ de Barcelone avec Laporta. Détails d’une relation qui semble n’avoir aucun retour.

Il y a quelques semaines, Lionel Messi a avoué que, bien qu’il soit à Paris : «je parle souvent avec Kun Agüero, qui n’était pas un coéquipier mais est un grand ami. Avec Busi, avec Jordi Alba je parle aussi souvent», en dialogue avec la presse catalane.

Il était frappant qu’il n’ait pas nommé un de ses amis d’enfance en Catalogne, le défenseur Gérard Piqué, du FC Barcelone.

Aux yeux de l’Argentin, Piqué est co-auteur de son départ de Barcelone

La star argentine n’a pas aimé les commentaires du défenseur central, comme celui qu’il a fait dans une interview avec El País : «Je pense que si Leo était renouvelé, les chiffres seraient très compliqués. Je ne sais pas si c’était le cas. viable ou pas tous en train de faire un effort monumental. Je n’ai pas l’information.»

La Pulga sait que Piqué a conseillé à Laporta de ne pas renouveler Messi, un geste impardonnable, aux yeux des «30» du PSG.

Bien que le fait qui ait le plus déçu Messi, soit celui rapporté par Mi Otra Liga : «le fait qui l’a le plus blessé et avec lequel il considère le Catalan comme un complice de Laporta dans une opération orchestrée qui s’est terminée avec son départ, est avec les déclins des salaires. Leo était prêt à le baisser jusqu’à 50 pour cent, mais c’était quand même suffisant. Il n’a pas non plus proposé de le baisser davantage, mais cela le dérangeait que Piqué et le reste des capitaines ne prennent pas la même décision alors qu’il pouvait rester, donc il les considère aussi comme responsables de leur départ», précise le portail. La relation semble rompue.

Comment est la relation entre Antonela et Shakira, les femmes des deux footballeurs

Quand Messi a quitté Barcelone : «Il l’a fait en larmes mais avec une grande fête chez lui à Barcelone, à laquelle ont assisté des amis et beaucoup de ses coéquipiers du Barça, même si ni Gerard Piqué ni Shakira n’étaient parmi eux», a raconté le portail Seman, d’Espagne. La relation est distante en raison de la relation étroite entre Antonella et l’ancienne partenaire de Piqué, Nuria Tomás.