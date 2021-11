Ballon d’Or 2021 : le vainqueur confirmé !

Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, le magazine qui décerne le Ballon d’Or , sait qui va remporter le prix en 2021, continue de taire le nom.

Tout indique que ce sera Leo Messi, mais pas un mot n’en sortira de la bouche de Pascal : «C’est la sixième année que je suis responsable de cela et jusqu’à présent je n’ai pas fait une seule erreur.»

«Je ne veux pas mentir, mais je dis à tous ceux qui m’appellent que je ne peux pas dire le nom parce que les gagnants eux-mêmes ne le savent même pas encore. Ce ne serait pas juste de le découvrir comme ça».

«Nous sommes très prudents. Le vainqueur du Ballon d’Or est un grand secret. Je ne pense pas qu’il y ait une situation comparable dans le sport», a-t-il ajouté.

Selon le rédacteur en chef, le trophée signifie beaucoup pour les joueurs. «Luka Modric a pleuré comme un enfant quand je l’ai appelé», a raconte Ferré à propos de la conversation avec le milieu de terrain du Real Madrid en 2018.

Cela crée aussi de la rivalité. Par exemple, entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont remporté le trophée respectivement six et cinq fois. «Ronaldo n’a qu’une ambition et c’est de terminer sa carrière avec plus de Ballon d’Or que Messi. Et je le sais parce qu’il me l’a dit.»