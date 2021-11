Suprise ! N’Golo Kanté a choisi le footballeur le plus difficile qu’il ait jamais affronté

Dans une interview au journal Marca, le grand Cafu a été interrogé sur le meilleur latéral droit du monde aujourd’hui. Et bien que l’interrogatoire ait été direct, il ne pouvait s’en tenir à un seul.

Tout d’abord, il a avoué son goût pour le style de jeu d’Achraf Hakimi. Ensuite, il a souligné ce que Dani Carvajal a fait, malgré ses récents problèmes physiques. Et enfin, il a parlé de Trent Alexander-Arnold, qui ne cesse de générer des avantages à Liverpool de son coup.

«J’aime beaucoup Achraf, du PSG, et Carvajal. Dani me semble très bien. Il a de la personnalité. Il est toujours à la pointe de l’attaque, il défend très bien, il attaque très bien et, puis, c’est un garçon qui, éloignant de cette dernière période de blessures, a toujours gardé une régularité. Oh, et je n’oublie pas Alexander-Arnold, de Liverpool, qui est aussi très bon», a déclaré l’ancien joueur de clubs comme l’AC Milan et l’AS Roma.

– Achraf Hakimi (PSG/Maroc).

– Dani Carvajal (Real Madrid / Espagne).

– Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Angleterre).

Trent Alexander-Arnold compte 36 passes décisives en Premier League. Il est le défenseur qui a donné le plus de passes décisives (13) au cours de la même saison en Ligue anglaise. Un gant à la main droite.

Achraf Hakimi a remporté des titres au Real Madrid, au Borussia Dortmund et à l’Inter. Il est arrivé au PSG après s’être démarqué en Italie, étant la clé pour Los Neroazzurros pour briser une sécheresse de 11 ans sans Scudetto.

Dani Carvajal a été champion d’absolument tout avec le Real Madrid : 2 ligues, 1 Copa del Rey, 2 Supercoupes d’Espagne, 4 UEFA Champions League, 3 Supercoupes d’Europe et 4 Coupes du monde des clubs. Empreinte dans le club de votre vie.