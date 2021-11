Le cadeau de Messi et Antonela qui a changé la vie d’un jeune homme

Le couple a offert à Pablo Tiraboschi, un Argentin de 36 ans qui souffre d’une déficience visuelle, un appareil doté d’une intelligence artificielle qui lui permettra de lire des textes et de reconnaître les couleurs.

Lionel Messi et Antonela Rocuzzo ont encore une fois fait preuve d’une grande sensibilité lorsque quelqu’un leur demande de l’aide. Leur position privilégiée leur permet d’entreprendre des actions de solidarité de la Fondation lancée par le footballeur argentin, qui parraine et lance divers projets liés à l’éducation, à la santé et, bien sûr, au sport destinés notamment à la population enfantine.

Mais en plus, ils sont aussi très réceptifs lorsqu’ils ont connaissance de certaines histoires personnelles. Comme celle de Pablo Tiraboschi, un Argentin de 36 ans qui a perdu la vue quelques jours après sa naissance à la suite d’une naissance prématurée et dont la vie a désormais changé grâce à la générosité de Messi et Antonela.

«C’était une chaîne de faveurs. Ils m’ont envoyé une vidéo et je l’ai partagée. Puis un ami l’a partagé et est venu dans le cercle proche d’Antonela; et Léo l’a découvert. Ensuite, ils m’ont appelé d’OrCam, une entreprise avec laquelle Messi collabore, qui promeut l’utilisation de la technologie pour les personnes aveugles ou malvoyantes, pour me dire que Leo a fait don de l’appareil», assure Tiraboschi à Radio El Espectador et Next TV.

L’appareil auquel il fait référence n’est autre qu’un appareil doté d’une intelligence artificielle incorporée dans les lunettes qui permet de lire des textes et de reconnaître les couleurs.

«L’appareil dispose d’une caméra d’intelligence artificielle de 13 mégapixels qui, par la voix, reconnaît le texte et vous lit tout : livres, journaux, magazines, codes-barres, médicaments, elle vous dit qui est devant vous ou vous lit les menus sur les menus des restaurants», a expliqué le jeune homme, qui est également violoniste.

«Je ressens une émotion énorme, une joie énorme. Je vais connaître un autre monde . Leo est énorme, il est fabuleux», écarte Tiraboschi, qui n’a pas de mots pour remercier Messi et Antonela pour un geste précieux.

Profiter de la nuit parisienne

Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, les autres protagonistes de l’histoire profitent des charmes que Paris leur offre dans leur nouvelle aventure de vie et ce dimanche, Antonela Rocuzzo, a partagé une image des deux avec la Tour Eiffel derrière elle.

La photo était accompagnée d’une déclaration d’amour de l’Argentine, à laquelle Messi n’a pas hésité à répondre également.

Mais il n’y a pas que le footballeur du PSG qui a réagi au post d’Antonela. Elena Galera, l’épouse de Sergio Busquets, Wanda Nara, Hiba Abouk, Sofía Balbi ou encore Daniella Semaan ont également tenu à montrer leur amour au couple.