Séparé de Shakira, Gérard Piqué aurait retrouvé l’amour ? (Photo)

Le passage de Robert Lewandowski au FC Barcelone est officiellement connu depuis fin juillet, son successeur Sadio Mané a été présenté par le Bayern un peu plus tôt. Le Sénégalais a exprimé sa compréhension pour la volonté inconditionnelle de changement du Polonais.

Avant de rejoindre la Catalogne, l’ancien du Borussia Dortmund a fait son retour à l’entraînement où il a croisé Sadio Mané, avec qui il a échangé quelques mots. Dans une interview accordée à Sport1, le polonais a révélé son échange avec l’attaquant sénégalais.

«Nous avons parlé plus longtemps, oui. Il a dit qu’il m’avait compris. Sa situation était en fait exactement la même que la sienne. Je n’ai que quelques années de plus et j’ai une famille», a déclaré Lewandowski.

«Sadio Mané a parfaitement compris ce que j’avais en tête. Il a dit qu’il pensait que c’était dommage. Mais il m’a compris parce qu’il avait aussi besoin d’un nouveau défi», a poursuivi le Polonais.

Lewandowski a quitté le FC Bayern pour Barcelone après huit ans ensemble, tandis que Mané s’est lancé dans une nouvelle carrière après six ans à Liverpool.