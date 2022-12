Samuel Eto’o lâche enfin la vérité : «Je le jure. Et c’est ce qui se passe quand il s’agit de l’Afrique…»

«Le footballeur qui t’a le plus surpris à l’entraînement ?», a-t-on demandé à Carlo Ancelotti, dans une dynamique qu’il a joué avec les médias officiels d’Everton lors de l’aventure qu’il a vécue en Angleterre avant de retourner au Real Madrid.

Et même si tout au long de sa carrière sur le banc, il a pu travailler avec des talents légendaires tels que Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Kaká, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Didier Drogba, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Paolo Maldini, Luka Modric, Toni Kroos, Arjen Robben ou Franck Ribéry, l’entraîneur italien a gardé la classe, l’élégance et la technique individuelle de l’éternel Zinedine Zidane.

Compte tenu de ce qu’il a vu lorsqu’il a pu le rencontrer à la Juventus, Carletto a confirmé que Zizou l’avait complètement étonné de ce qu’il était capable de faire avec le ballon à ses pieds à chaque séance d’entraînement.

«Plus de footballeur m’a surpris à l’entraînement ? Je pense qu’à l’entraînement, le meilleur footballeur était Zidane. Zidane était capable de faire des choses impressionnantes à l’entraînement.

J’ai des souvenirs fantastiques de lui, donc je pense qu’il était le meilleur à l’entraînement. Sa capacité technique avec le ballon…. il était capable de faire des choses vraiment impressionnantes», a-t-il condamné, dans des déclarations (2021) recueillies sur la chaîne YouTube que possède Everton Football Club.

Le plus important chez Zinedine Zidane, c’est qu’il a non seulement brillé à l’entraînement, mais que toute sa qualité l’a toujours mis au service de ses équipes sur les plus grandes scènes de toute la planète football.

Nous parlons d’une légende qui a conquis la Coupe du monde en marquant un doublé en finale, qui a soulevé le Championnat d’Europe en étant le MVP de l’ensemble du tournoi et qui a remporté la Ligue des champions de l’UEFA en marquant l’un des plus beaux buts de toute l’histoire.