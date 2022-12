Mourinho avoue : «J’ai vu Cristiano Ronaldo, Benzema et Didier Drogba mais le meilleur…»

Qui est Ivana Knoll ? Rencontrez le mannequin et influenceur croate qui fait sensation lors de la Coupe du monde de football 2022 en défiant les règles au Qatar.

Le mannequin croate a fait fureur en contestant les règles vestimentaires au Qatar lors de la Coupe du monde de football 2022. Ivana est devenue virale après avoir participé aux matchs de son équipe nationale portant des tenues vraiment audacieuses dans un pays où il est interdit aux femmes de «montrer leur ventre, leurs épaules, leurs genoux ou leurs seins».

Ses tenues frappantes et révélatrices, en plus de montrer des couleurs faisant allusion au drapeau croate et à son équipe, cherchent également à faire comprendre son désaccord avec les codes vestimentaires pour les femmes, tant résidentes qu’étrangères.

En effet, avant le tournoi, les experts ont recommandé aux visiteurs de respecter les protocoles, y compris le code vestimentaire, car le port de vêtements courts et décolletés peut entraîner des amendes voire une peine de prison.

«J’avais des doutes quant à venir ici. Puis j’ai entendu les règles et j’ai été choqué. Le code vestimentaire interdit de montrer ses épaules, ses genoux, son ventre et tout, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, je n’ai même pas les vêtements pour couvrir tout ça !’ J’étais très en colère parce que si je ne suis pas musulmane et si en Europe on respecte le hijab et le niqab, je pense qu’ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion et, au final, je porte des robes, des bikinis parce que je suis un catholique de Croatie qui est là pour la Coupe du monde», s’est exprimé le mannequin après être devenu viral.

Voici Ivana Knoll, le mannequin croate qui défie les règles au Qatar

Ivana Knoll est une mannequin, influenceuse et tiktoker de 30 ans . Après son apparition à la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Croate a ajouté plus de 1,3 million d’abonnés à son compte Instagram officiel, où elle publie généralement des séances photo portant des tenues de knölldoll, sa propre ligne de vêtements.

Knölldoll est une ligne de mode dont le but est de produire des designs «croates» uniques. Selon divers rapports, l’influenceuse n’a qu’un diplôme d’études secondaires supérieures, mais cela ne l’a pas empêchée de créer sa propre entreprise. Actuellement , il a une valeur nette d’environ un million de dollars, selon WION News.