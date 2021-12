Qui est le meilleur footballeur de toute l’histoire ? Robin van Persie a surpris tout le monde

Ces derniers jours, profitant de la trêve hivernale dans certaines des ligues les plus importantes de la planète, nous avons revu différentes interviews du passé pour partager avec vous ces curiosités que vous aimez tant. Et on constate que pendant longtemps, Kun Agüero a répondu à une question très compliquée liée à son classement des meilleurs joueurs de toute l’histoire.

Dans la dynamique Apprendre à connaître les stars qu’il a achevée (2015) avec les médias officiels de l’UEFA, le meilleur buteur de tous les temps de Manchester City s’est directement fait demander : Quel est votre TOP 5 des meilleurs footballeurs de tous les temps ?

Et à ce moment-là, le champion d’Amérique a fini par ne citer que quatre légendes. Bien qu’il n’ait pas mis en avant des personnalités comme Cristiano Ronaldo, Pelé ou Zinedine Zidane, Sergio a dévoilé les noms des joueurs qu’il a le plus admiré dans le jeu.

Tout d’abord, il a souligné le génie, les ressources et la régularité de Lionel Messi. Ensuite, il s’est retrouvé avec la capacité de marquer de Ronaldo Nazário, qu’il a toujours identifié comme sa plus grande idole d’enfance.

Plus tard, il a accepté qu’il était un fan total de la magie Ronaldinho. Et enfin, il n’a pas oublié le formidable héritage de Diego Armando Maradona.

«TOP 5 des meilleurs footballeurs de tous les temps ? Messi, Ronaldo le Brésilien, Ronaldinho, Maradona… il n’y en a que quatre, mais, pour moi, ce sont (les plus grands)», a condamné le quintuple champion de Premier League, dans des propos recueillis (2015) sur le site officiel. site de la Ligue des champions de l’UEFA.

Nous verrons si une mise à jour de ce classement sera faite prochainement. Il terminerait sûrement maintenant ce TOP 5 avec quelqu’un comme Cristiano Ronaldo, qu’il a récemment félicité pour sa formidable efficacité en tant qu’attaquant et buteur.

Soit dit en passant, dans le même exercice, El Kun a clairement indiqué qu’il faisait partie de ceux qui pensent que Messi est le seul CHÈVRE : «Pour moi, le meilleur de l’histoire est (Lionel) Messi».