Ni Karim Benzema ni Roberto Lewandowski : il est le candidat au Ballon d’Or

Il s’est encore présenté face à Manchester United, l’une de ses «victimes préférées» et a déjà marqué 42 buts et délivré 30 passes décisives lors de cette saison 2021-22.

On parle de Mohamed Salah, l’Egyptien qui veut continuer à marquer l’histoire à Liverpool et rester à jamais dans la mémoire de tous en remportant le Ballon d’Or.

Oui, car Salah est le grand candidat pour l’emporter, selon de nombreux médias européens, devant Karim Benzena et Robert Lewandowski.

«C’est le joueur le plus gourmand que j’aie jamais vu», a déclaré le vétéran de Liverpool Graeme Souness à propos de Salah après la victoire 4-0 de Liverpool sur United.

Contrairement à Benzena et Lewandowski, Salah se bat toujours pour tous les titres qu’il peut remporter cette saison dans le football anglais et européen : Premier League (deuxième à un point), FA Cup (ils sont en finale) et Champions League (demi-finaliste).

Cela le place au-dessus des deux autres, mis à part ses chiffres et son football, son jeu match par match et ce qui influence Liverpool. Salah a le soutien de tout le football anglais et du monde arabe pour le gagner. Et les nouvelles règles d’attribution le favorisent également.