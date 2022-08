Neymar : «Si je ne gagne jamais le Ballon d’Or je…»

Lors d’une interview accordée à la célèbre chaine O Globo, le numéro 10 du Brésil et du PSG a parlé du Ballon d’Or. Neymar ne force plus, et avoue qu’il ne sera pas malheureux s’il ne gagnait pas ce prestigieux trophée avant la fin de sa carrière.

En tout cas, Neymar n’a jamais été en mesure de remporter le prestigieux trophée individuel, terminant au mieux à la troisième place lors de l’édition 2015.

«Il y a beaucoup de génies qui n’ont jamais remporté le Ballon d’Or. Si je ne l’ai pas, ça ne sera pas la fin du monde, je m’en fous cela n’effacera pas ce que j’ai fait dans ma carrière et ce que je ferai encore.

C’est un prix important pour chaque joueur, mais ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir ou quelque chose que je veux plus que tout. Je veux la Coupe du Monde plus que tout. Et c’est ce dont je rêve tous les jours.», a déclaré Neymar Jr.