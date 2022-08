Felipe Scolari avoue enfin la vérité : «Je le dis et j’insiste. J’ai vu Messi et Cristiano mais…»

Kylian Mbappé n’a jamais caché avoir grandi en étant fan de Cristiano Ronaldo. Cependant, le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale portugaise n’a pas été la seule inspiration offensive du champion du monde français.

En effet, lorsque lors d’une conversation avec Rio Ferdinand, on lui a demandé de parler de ses plus grandes références dans son style de jeu plein de vitesse et de mouvement, l’ancien de l’AS Monaco a évoqué deux anciens attaquants historiques très particuliers.

En raison de sa condition physique et de sa façon de jouer sur le terrain, Mbappé a confirmé qu’il s’est toujours senti très identifié avec ce que Thierry Henry et Ronaldo Nazário ont fait au plus haut niveau de l’élite.

«Inspiration dans mon style de jeu ? Différent (footballeurs)… Je pense qu’en tant que footballeur français, on peut dire Thierry Henry. Et puis aussi Ronaldo Nazário.

Ces types de joueurs qui jouent avec le ballon et sont connectés au jeu, mais peuvent aussi créer des mouvements sans ballon. Il est le type de footballeur complet que je veux être. Je travaille tous les jours pour être comme eux, mais c’est difficile», a-t- il conclu, dans des propos recueillis sur la chaîne Rio Ferdinand Presents FIVE.

Ce que Kylian a dit a même été validé par les personnes impliquées. Titi et El Fenomeno ont déclaré à différentes occasions qu’ils se voient reflétés en lui parlant de mouvements, de puissance et de force. Ce sont des légendes qui croient que Mbappe finira par atteindre le sommet du football mondial.

