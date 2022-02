Mourinho : «J’insiste. Il est comme Zidane et on aura plus jamais un joueur comme lui…»

Michael Gerard Tyson, plus connu sous le nom de Mike Tyson, est le plus jeune boxeur à devenir champion poids lourd.

Dans une interview sur le podcast Club Shay Shay de l’ancien joueur de la NFL Shannon Sharp, le boxeur a évoqué ses débuts et révélé un détail qui l’a marqué pour la suite de sa carrière.

«Vous savez, l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées, c’est la mort de ma mère. Parce que je me souviens qu’elle s’est occupée de moi comme d’un bébé.

Je ne me serais jamais lancé dans les combats de rue et je n’aurais jamais appris à me défendre», a déclaré Tyson à propos de la mort de sa mère, Lorna Smith, alors qu’il avait 16 ans.

«Je n’ai jamais vu ma mère heureuse avec moi et fière de moi pour avoir fait quelque chose. Elle ne me connaissait que comme un enfant sauvage qui courait dans les rues et revenait à la maison avec de nouveaux vêtements qu’elle savait que je n’avais pas payé. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui parler ou d’avoir des nouvelles d’elle», a-t-il ajouté.

A propos de son enfance et de son physique privilégié, il s’est exprimé : «Je me suis rendu compte que j’étais plus fort que les autres quand les mecs les plus durs et les criminels du quartier ont voulu être avec moi. Ils ont rejoint leurs gangs. Ils me disaient toujours ‘va le chercher, prends sa montre, ou son sac, ceci ou cela’ et c’était de cela qu’il s’agissait».

Pour finir, Tyson a rappelé ses débuts dans le sport : «J’étais dans une sorte d’établissement pénitentiaire et on regardait le film The Greatest (la biographie de Muhammad Ali), c’était l’année 77 ou 78 et quand les lumières se sont allumées sur Muhammad Ali est apparu.

C’était là. Pour une raison quelconque, j’ai dit : ‘Je veux être comme lui.’ De là, je suis allé dans un autre endroit, pour les méchants, où il y avait un gars qui faisait de la boxe et il m’a appris à boxer.

Un jour, je lui ai cassé le nez et il s’est mis en colère. Sa femme ne voulait plus qu’il boxe. Il m’a donc emmené rencontrer un super entraîneur, Cus D’Amato. Et c’est pourquoi je suis ici maintenant.»