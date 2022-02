«Je le dis et j’insiste. C’est le meilleur footballeur…», Karim Benzema

L’entraîneur culé n’a pas caché son bonheur pour ce qui avait été fait contre Naples, il a demandé de la retenue en parlant d’une candidature pour remporter la Ligue Europa et a précisé qu’un avenir prometteur l’attendait.

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernández, a assuré que ses joueurs ont disputé un «match complet» au stade Diego Armando Maradona de Naples avec la victoire 2-4 qui leur donne le billet pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, avec osier pour faire «quelque chose de grand» bientôt.

«Il y a de l’espoir de pouvoir rejouer un très bon match, il y a beaucoup de choses pour faire quelque chose de grand. Les sensations sont très bonnes. On est sur la bonne voie», a-t-il assuré.

En ce sens, il a célébré de s’être beaucoup amélioré dans divers aspects du jeu. «Nous nous améliorons beaucoup dans le jeu et dans la compréhension du jeu. Aujourd’hui, dans les moments où nous avons souffert, nous avons su bien jouer. Les joueurs travaillent dur, car ils sont venus de la souffrance», a-t-il reconnu.

«C’est une victoire très importante qui nous donne beaucoup de moral et beaucoup de confiance, mais je tiens à insister sur le fait qu’il faut continuer à travailler avec beaucoup d’humilité.

Il y a de très bonnes choses, on domine le jeu depuis 90 minutes, dans un match très complet et qui tient bien physiquement. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné à l’extérieur en Europe, face à un rival des ‘Champions’ qui encaisse peu de buts et se bat pour le ‘Scudetto», a-t-il célébré.

De plus, il estime que c’était le jeu «le plus complet» depuis son arrivée. «Ce que nous recherchions, c’était d’être dominants pendant de nombreuses minutes, nous l’avons été. Heureux pour l’équipe, heureux pour le travail et l’effort. Nous avons très bien joué, compris où était l’homme libre, bonne pression après la défaite», a-t-il ajoutée.

«Napoli nous a pressés haut et les espaces là-bas sont déjà générés. Des espaces se créent dans notre dos et nous devons en profiter. Dans un corner contre, nous avons fait un livre contre, très bien. Et nous avons profité d’Adama et Aubameyang. Match très complet de l’équipe. Honnêtement, je suis très content pour l’équipe», a-t-il commenté sur la verticalité de l’équipe.

Pour autant, il ne voit pas son FC Barcelone comme favori pour le titre. «En tant que favoris, rien. Il faut continuer à travailler avec toute l’humilité du monde, ce sera la voie à suivre. Cela continue, nous ne sommes qu’en huitièmes de finale et nous n’avons rien gagné», a-t-il rappelé.