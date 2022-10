Manchester United : la réaction de Cristiano Ronaldo après son but contre Everton

L’actualité de ce dimanche 9 octobre 2022 tourne sur Iker Casillas, qui, dans une première publication aurait avoué qu’il est un gay. Carles Puyol lui a répondu par un commentaire ironique.

L’ancien gardien de but Iker Casillas a publié ce dimanche sur Twitter : «J’espère qu’ils me respectent : je suis gay. Bon dimanche». À cette publication, l’ancien coéquipier Carles Puyol a réagi :

«Il est temps de raconter notre histoire», a-t-il lancé, accompagné de l’emoji d’un cœur. Il s’est rapidement mis à spéculer s’il s’agissait vraiment d’une publicité de l’ancien joueur sur son orientation sexuelle ou d’une blague ou d’un compte piraté.

Iker Casillas s’excuse !

Il a fallu un certain temps pour que le tweet soit supprimé et que l’explication de Casillas émerge, via la même plateforme.

«Mon compte a été piraté. Heureusement, tout est en ordre. Je m’excuse auprès de tous mes abonnés. Et bien sûr, plus d’excuses à la communauté LGBT», a écrit le gardien de but.