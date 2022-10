Barça : Xavi envoie un message d’avertissement au Real Madrid avant le clasico

Interrogé sur la façon dont il voit son équipe avant le Clásico contre le Real Madrid lors de sa visite au Bernabeu la semaine prochaine, Xavi a rappelé que l’équipe était pire l’année dernière et a marqué des buts contre les Blancs.

«Nous avons savouré les 3 points, nous sommes toujours leaders et le classique est imprévisible. L’année dernière, nous sommes très mal arrivés au Clásico et avons terminé 0-4. On va essayer de rivaliser et de montrer du caractère, c’est sûr», a promis l’entraîneur du Barça. a tiré Xavi Hernández, dans des déclarations reproduites par AS, poursuivant.

«On a gagné sept matchs de suite et il faut regarder le côté positif, sans oublier de regarder ce qu’on a fait. Aujourd’hui j’ai vu des choses positives et négatives», a conclu l’entraîneur barcelonais.