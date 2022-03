Lionel Messi : «Je l’ai dit plusieurs fois. C’est le meilleur joueur de l’histoire….»

Le joueur portugais a pris la décision de quitter Old Trafford à la fin de cette saison

Cristiano Ronaldo a été l’une des grandes stars du week-end et pas précisément à cause de ses performances sur le terrain, mais à cause de son absence de l’effectif de Manchester United pour affronter Manchester City, ceci étant une décision tout à fait technique prise par l’entraîneur allemand Ralf Rangnick, ce qui aurait apparemment signifié la goutte qui fait déborder le vase pour la patience du footballeur portugais, qui aurait pris la décision de quitter Old Trafford à l’issue de ce parcours.

Comme le révèle le journal AS, la star portugaise chercherait le dépaysement après avoir constaté de visu l’instabilité sportive que traverse actuellement Manchester United, l’attaquant de 36 ans étant incapable d’aider l’équipe anglaise à être dans les positions de haut de la Premier League, ayant également de sérieuses difficultés à se qualifier pour jouer les compétitions européennes la saison prochaine, ce qui, combiné à la mauvaise relation avec le Rangnick susmentionné, provoque une série de facteurs qui mettraient fin à l’étape de Cristiano Ronaldo dans le football anglais.

Avec la décision déjà prise, de nombreuses équipes pourraient être intéressées à reprendre les services de Cristiano Ronaldo pour 2022/2023, le Paris Saint – Germain étant apparemment la destination préférée du footballeur portugais lui-même, qui aurait l’intention de jouer avec à la fois Neymar et Leo Messi, arrivée au Parc des Princes pour renforcer la ligne d’attaque de l’équipe menée par Mauricio Pochettino face au départ plus que possible de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, l’équipe de France formant un trident offensif rêveur en ce qui pourrait être la dernière aventure de Cristiano Ronaldo dans un grand championnat européen.