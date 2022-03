Elle avoue la vérité : «A 6 heures du matin, Cristiano Ronaldo m’a envoyé un message et…»

Dépassé par sa situation, cet homme âgé de 45 ans avoue qu’il couche avec sa mère biologique depuis qu’il a 22 ans. Il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour demander des conseils aux internautes.

Dans sa publication, il a fait savoir qu’il a trois enfants et c’est sa mère biologique qui est la mère de ses enfants. Il veut aujourd’hui mettre fin à cette situation abominable mais sa mère s’y oppose et menace de dire toute la vérité à la famille.

«Veuillez me publier cela en ano s’il vous plaît. Je suis un homme de 45 ans et Dieu m’a béni avec 3 enfants. Je vis avec un secret qui depuis toujours me fatigue l’esprit. J’ai couché avec ma mère biologique depuis que j’avais 22 ans. Elle a 8 enfants dont 3 m’appartiennent. J’ai appelé ma maman et je lui ai dit que je voulais arrêter, mais elle ne veut pas. Elle menace de tout dévoiler. Je risque de froisser mon père et je ne veux pas non plus perdre ma femme. S’il vous plaît aidez-moi», a-t-il publié.