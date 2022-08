Jurgen Klopp avoue enfin : «Sadio Mané a quitté Liverpool à cause de…»

Shakira a posté sur ses réseaux sociaux une tendre photo avec ses deux enfants, Sasha et Milan, tous fondus dans une tendresse étreinte.

Shakira a profité de ses réseaux sociaux pour mettre en ligne l’image d’elle accroupie et enlaçant Sasha et Milan, qui avaient l’air extrêmement tendres sur la photo. Ce câlin si plein d’amour et de tendresse a réveillé les followers pour laisser des milliers de cœurs et de commentaires pleins d’amour sur l’Instagram de Shakira.

La photo tendre montre très clairement que pour Shakira la priorité est ses enfants, et qu’avec chaque jour qui passe la rupture sentimentale avec le père de Sasha et Milan est plus surmontée. En revanche, Gerard Piqué a décidé de poursuivre sa carrière au FC Barcelone et dans le cadre de l’accord récemment conclu entre les deux parents, Sasha et Milan Piqué passeront le reste du mois d’août avec leur père en Espagne.

Pendant que ses enfants passent l’été avec leur père, la chanteuse colombienne sera à Miami où elle a une maison qu’elle a achetée lorsqu’elle avait une relation avec Antonio de la Rua. Shakira a également été vue en vacances à Los Cabos, au Mexique .