«Je veux maintenant le voir Ballon d’Or», l’annonce de Jurgen Klopp qui divise Sadio Mané et Salah

Champion d’Afrique avec le Sénégal, l’attaquant Sadio Mané n’est pas resté insensible à la réussite de la CAN Cameroun 2021 jouée du 9 janvier au 6 février 2022.

Le dimanche 6 février 2022, un moment historique puisque le Sénégal a remporté pour la première fois de son histoire la CAN après avoir battu l’Egypte au bout du suspense et des tirs au but (0-0, 4 t-à-b à 2).

Sadio Mané, meilleur joueur de la compétition, est reconnaissant envers le peuple camerounais où il s’est séjourné pendant un mois, de Bafoussam à l’Ouest du Pays en passant par Douala, puis Yaoundé, la capitale politique camerounaise.

«Petit à petit, je réalise ce qui s’est passé ces derniers jours et encore parfois, je pense que je rêve. Tellement fier de nous tous. Je ne trouve même pas les mots pour décrire ce que cela signifie pour moi.

Nous avons écrit l’histoire ! Merci pour tous vos messages et votre soutien. Je tiens aussi à dire merci au peuple camerounais. C’était une CAN incroyable avec une superbe ambiance. Vous avez été l’hôte parfait pour cette compétition.

Je ne peux ne pas oublier d’adresser une fois encore mes condoléances aux familles de toutes les victimes qui ont perdu la vie lors du tragique accident survenu dans l’un des stades. Nous le les oublierons jamais», a écrit le joueur de Liverpool sur son compte Facebook.

Il faut signaler que bien avant Sadio Mané, les journalistes sénégalais ont d’abord exprimé leur gratitude envers le pays de Paul Biya. La CAF a reconnu que la CAN 2021 est parmi les meilleurs contenus mondiaux à l’heure actuelle.

Raison pour le chef de l’Etat camerounais d’affirmer sans risque de se tromper : «La CAN 2021 a été un franc succès qui honore non seulement le Cameroun mais aussi l’Afrique».