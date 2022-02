Marcelo surprend et a mentionné le footballeur le plus difficile qu’il ait affronté

Pendant longtemps, on a demandé à l’éternel Ronaldo Nazário d’organiser sa propre Dream Team compte tenu de toute l’histoire du football. Et la réalité est que le plus brutal de son équipe de rêve est venu quand il a formé l’attaque.

Lire aussi : Pepe : «J’ai joué avec Cristiano et contre Messi et Suarez mais l’attaquant le plus coriace…»

Lire aussi : Marcelo : «J’ai joué avec Ronaldinho et contre Messi mais le rival le plus difficile…»

Lire aussi : Gianluigi Buffon : «J’ai affronté Cristiano, Messi, Ronaldo et Zlatan mais le meilleur…»

Lire aussi : Didier Drogba : «J’espère qu’il a appris quelque chose de moi. C’est un buteur mais…»

Lire aussi : Yaya Touré : «J’ai joué avec Messi, Ronaldinho et contre Cristiano mais le meilleur…»

Lire aussi : Scolari : «J’ai formé Cristiano, Ronaldinho et Ronaldo mais le plus talentueux…»

En plus d’inclure Lionel Messi, Diego Armando Maradona et Zinedine Zidane dans la zone de création, El Fenomeno a fait un choix très spécial en tant que partenaire de buteur idéal. Comme il a choisi de se placer dans le XI, il voulait que l’éternel Edson Arantes do Nascimento soit son duo offensif.

Bien qu’il ait pu sélectionner d’autres figures comme Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou Luis Suárez, R9 a voulu partager la responsabilité du but dans son effectif idéal avec le grand Pelé.

«Au milieu de terrain (création) c’est Zidane, Maradona et Messi. (Haut) Pelé et… je peux me mettre ? Alors moi avec Pelé», a conclu le double vainqueur du Ballon d’or, selon (2016) des propos recueillis sur la chaîne YouTube du média officiel de l’équipe nationale d’Angleterre.

En ajoutant Pelé, Maradona et Messi avec sa capacité de buteur brutal, Ronaldo aurait sûrement beaucoup de buts dans son équipe.