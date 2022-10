Il révèle : «Mauro Icardi et Wanda Nara font l’amour jusqu’à 12 fois…»

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi formait avec sa compagne Wanda Nara un couple très people. Récemment, une partie de leur vie intime a été dévoilée.

Il y a quelques jours à peine, l’influenceur média et collaborateur de télévision publiait un message bombe sur les réseaux sociaux :

«C’est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Mais étant donné mon exposition et les choses qui sortent et les spéculations, il est préférable qu’ils le sachent de moi. Je n’ai plus rien à clarifier et je ne vais donner aucun détail sur cette séparation».

Nara a ainsi confirmé qu’elle n’est plus avec Icardi, mais pendant les heures et les jours qui suivent le footballeur a ignoré cette déclaration et a continué à plaisanter et à dédier des mots à la mère de ses deux filles.

Mais si Mauro Icardi fait parler sur le terrain, il est également très populaire pour sa vie en dehors du rectangle vert. Son couple, avec la très célèbre Wanda Nara, qui est l’une des femmes de footballeurs les plus médiatisées, fait régulièrement la une des médias.

Dernièrement, l’ancien joueur Daniele Adani s’est livré sur les habitudes intimes du couple. Selon lui, Mauro Icardi et son ex agent Wanda Nara auraient 12 rapports sexuels par jour de victoire du Paris Saint-Germain. Un chiffre… renversant.

En 2020, Wanda Nara a été interrogé sur la fréquence de ses rapports sexuels avec Icardi. Et elle a répondu : «Je ne sais pas quoi dire. Il devrait l’essayer avant un match, mais Mauro est très professionnel et ne fait rien avant un match.

Seulement après et si le match s’est bien passé. Si ça ne se passe pas bien, il ne veut même pas me regarder», avait répondu l’agent du joueur parisien. Depuis, il semble que la donne a changé et Icardi a un meilleur temps de jeu…au lit.