Gérard Piqué achète une maison à 4 millions d’euros pour Clara Chía à côté de Shakira

Le paparazzi espagnol Jordi Martín a révélé que le joueur de Barcelone avait acquis un manoir dans lequel il déménagerait avec Clara Chía dans les mois à venir.

Depuis que Shakira a sorti son single, personne n’a pu s’empêcher de parler du grand nombre de clins d’œil qu’elle fait à son ex-partenaire, Gérard Piqué, dont elle s’est séparée en milieu d’année avec un terrible scandale. L’athlète a rapidement réorganisé sa vie avec une jeune femme de dix ans sa cadette, connue publiquement sous le nom de Clara Chía. Cela a fait exploser de différends sur la possession de ses deux enfants, Sasha et Milan.

À l’heure actuelle, le premier jugement de la Justice a montré que la chanteuse colombienne devra attendre deux ans pour pouvoir emmener ses petits dans sa résidence à Miami comme elle le souhaitait. En attendant, elle devra vivre très proche de son ex-mari, qui selon les médias européens vient d’acheter un luxueux manoir à quelques rues de chez elle.

«Gérard a déposé environ trois ou quatre millions d’euros dans cette nouvelle maison et il va y vivre avec Clara Chía», a déclaré une source très proche de Piqué au paparazzi espagnol Jordi Martín. De plus, l’homme proche de l’environnement du footballeur a fait remarquer que bien que la propriété ait déjà été acquise, ils attendront encore un peu de temps pour déménager.

Même, comme le rapporte l’émission Univision El gordo y la Flaca, cette nouvelle résidence aurait été achetée avec l’idée du couple de former sa propre famille recomposée, avec les enfants Gérard et Shakira, et les futurs de Gérard et Clara.