Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez reçoivent la nouvelle qui les a complètement détruits

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont annoncé en début d’année la perte de l’un des jumeaux qu’ils attendaient. Desolate, le footballeur et le mannequin ont partagé une déclaration qui a fait le tour du monde : «C’est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir.» Maintenant, les médias ont reçu une autre mauvaise nouvelle qui les frappe comme un seau d’eau froide. Cela a à voir avec votre héritage.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo n’est plus ce qu’il était. Du moins, sur le terrain. Son club, Manchester United, l’a gelé. Sans aller plus loin, il n’a marqué que deux buts sur les 12 derniers matchs de la saison et passe de plus en plus de temps sur le banc.

Cette situation commence à se refléter dans son portefeuille et celui de sa femme. Face à ce moment délicat, la soeur de l’athlète portugais n’a pas hésité à prendre sa défense.

En raison de sa présence décevante à Manchester, la star, selon «Marca», voit sa valorisation sur le marché chuter à chaque minute. En fait, sa valorisation actuelle est presque la plus basse qu’elle ait enregistrée depuis ses débuts.

Sa valeur est de 20 millions , selon Transfermarkt. Figure enviable, soit dit en passant. Cependant, il est loin d’être prometteur par rapport aux années précédentes.

En moins d’un an, son niveau a été réduit de moitié.

En 2021, sa valorisation a dépassé les 40 millions d’euros. En 2018, il était de 112 millions. Lors de son séjour au Real Madrid, selon le média susmentionné, il s’échangeait 120 millions.

Les choses ne vont pas bien pour Cristiano Ronaldo et cela a alerté toute sa famille. Pas seulement Georgina Rodriguez. Sa sœur, Elma Aveiro, lui a envoyé tout son soutien.

Mots d’encouragement

«Tu es et tu seras notre plus grande fierté, moi et toute notre famille savons qui tu es, le grand professionnel que tu es, la fierté d’une nation, la fierté de presque tout le monde», a écrit un proche de Cristiano Ronaldo via les réseaux sociaux, à le temps de le mettre en valeur pour être un grand professionnel qui «a donné son âme à tout ce qu’il a fait».

«Tu es le plus bel être humain que j’aie jamais rencontré de ma vie, pour toi j’irai au bout du monde», a-t-elle conclu, émue.