Neymar apporte à nouveau son soutien à Jair Bolsonaro : «J’ai confiance en lui, je…»

Alors que le second tour de la présidentielle brésilienne opposant Jair Bolsonaro à Lula Da Silva aura lieu le 30 octobre prochain, Neymar a affiché une nouvelle fois sa préférence pour le candidat d’extrême droite lors d’un live sur la chaîne Youtube du président sortant.

Suspendu ce week-end en Ligue 1 lors de la victoire parisienne sur la pelouse de l’AC Ajaccio (3-0), Neymar assume totalement ce soutien et s’en explique.

«Je n’ai jamais dit ça nulle part, mais je voulais remercier le président qui, dans le moment le plus difficile de ma vie, a été le premier à prendre publiquement position en disant qu’il était de mon côté. J’ai su que je me devais de rendre cette affection qu’il avait pour moi sans me connaître. On ne s’était pas rencontré ni même parlé, il a cru en moi. À moi de faire pareil», a lâché le meneur de jeu du PSG sans livrer plus de détails.

Selon la presse brésilienne, Neymar évoquerait ici les accusations de viol formulées en 2019 à son encontre par une jeune mannequin brésilienne.

Malgré les critiques émises par certains de ses compatriotes, comme l’ancien joueur du PSG Raí, Neymar continue de soutenir publiquement le président sortant. Jair Bolsonaro est donné perdant dans les sondages mais l’écart s’est réduit depuis le premier tour.

«J’ai confiance en lui, je pense que c’est la bonne personne pour diriger notre Brésil, a poursuivi le joueur du PSG. Nous constatons du mieux avec tout ce qu’il fait. Ce qui m’a motivé à en parler publiquement, à me battre, ce sont les valeurs que porte le président. Elles ressemblent beaucoup à celles que ma famille et moi portons», a-t-il poursuivi.