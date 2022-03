Elle avoue enfin la vérité : «J’ai été blessée (…) Si Cristiano Ronaldo était mon petit ami, je…»

Depuis que Jennifer Lopez et Ben Affleck ont décidé de donner une seconde chance à l’amour, ils se sont imposés comme l’un des couples les plus aimés du public, monopolisant la vedette de chaque événement auquel ils assistent et se faisant même surprendre par l’objectif des paparazzi qui ont capturé leurs démonstrations d’affection à plus d’une occasion.

Malgré leurs horaires chargés, Bennifer fait un effort pour ne pas s’éloigner et passer la plupart de son temps ensemble, même si cela signifie vivre sur un autre continent.

Jennifer Lopez et Ben Affleck déménagent-ils à Londres ?

Ces derniers jours, le nom du protagoniste de «The Last Duel» a sonné fort pour rejoindre le casting du film «Barbie»

En cas de rejoindre ce projet, l’acteur devrait se rendre à Londres, il avait donc prévu de déménager avec l’interprète de ‘On the Floor’.

Ce serait votre maison de LUXE

Selon une source proche du couple, tous deux auraient déjà donné des instructions à leurs agents immobiliers au sujet de la maison qu’ils recherchent en Angleterre, ne serait-ce que pour y passer l’été.

Jennifer Lopez et Ben Affleck auraient choisi la ville de Richmond pour vivre, car elle est située à la périphérie de Londres, elle regorge d’espaces verts et c’est un endroit charmant pour les étrangers.

«Les stars américaines adorent ce quartier, en plus il est proche de l’aéroport d’Heathrow mais aussi assez proche de certains grands studios comme Leavesden et Shepperton», a conclu l’initié.