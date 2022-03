Georgina Rodríguez : combien coûte la fortune de la petite amie de Cristiano Ronaldo

Bien qu’il n’ait pas voulu détailler son patrimoine, il a été possible de savoir à combien s’élèverait son argent approximativement.

Combien d’argent as tu Georgina Rodríguez ? Le modèle né en Argentine et élevé en Espagne est l’une des célébrités du moment, après l’apparition de son documentaire «Soy Georgina», apparu sur Netflix, où elle raconte sa vie personnelle avec Cristiano Ronaldo, la star du football avec qui ontce nombre d’enfants ensemble.

La célébrité n’a pas voulu commenter son héritage, mais il a été possible de connaître approximativement ce que serait sa fortune.

La vie de Georgina. Elle a toujours été marquée par des défis. Elle a grandi à Jaca, mais a toujours rêvé de sortir dans les grandes villes et de gagner sa vie en tant que danseuse de ballet. Elle a étudié la danse, mais le chemin était difficile et elle a fini par travailler comme serveuse.

Cependant, la figure internationale désormais célèbre a tout quitté et s’est installée à San Sebastián, où il a travaillé dans le magasin Massimo Dutti.

Elle a ensuite travaillé en Angleterre, a étudié l’anglais et, en 2011, est retournée en Espagne pour devenir mannequin. De plus, à Madrid, elle s’est consacrée à être vendeuse dans un magasin Gucci.

Ainsi, le destin a tiré les ficelles et lui a fait rencontrer CR7, le buteur historique du Real Madrid, une star mondiale.

Malgré l’influence inévitable du père de sa fille Alana Martina et de ses jumeaux qui sont en route, Georgina a assuré qu’elle maintenait son idée de continuer à travailler et à épargner car cela n’a jamais été facile pour elle.

Combien coûte le patrimoine ou la fortune de Georgina Rodriguez ?

La fortune du mannequin et influenceuse Georgina Rodríguez atteint environ 10 millions de dollars, selon les estimations deValeur nette des célébrités, une plateforme spécialisée dans la cotation de l’argent des célébrités mondiales.

Depuis que sa romance avec Cristiano Ronaldo est devenue connue en 2016, Georgina est plus appréciée en tant que modèle et, comme elle le fait jusqu’à présent, travaille comme image pour diverses marques internationales. Elle est ambassadrice d’une marque de bijoux bien connue et est également entrepreneure.

Alors que sa série biographique «Je suis Georgina» est devenue un succès sur la plateforme de streaming Netflix et il y a une chance que la saison 2 apparaisse, selon les portails du monde entier. Rodríguez, de cette façon, est à son meilleur, mais il assure qu’il continue d’économiser comme lorsqu’il avait moins d’argent.

Que pense Georgina Rodriguez de son argent ?

Alors que, consultée par Forbes, Georgina a précisé qu’elle n’aime pas parler de sa fortune et a ainsi répondu à la question des médias spécialisés : «Quant à l’économie, ils m’excuseront, mais combien de millions sont dans ma banque ? compte je préfère ne pas parler», a déclaré le partenaire de Cristiano Ronaldo.

Il a ajouté que, dans «le monde capitaliste», l’argent est un «outil utile». «Je l’ai toujours apprécié et je sais ce qu’il en coûte pour le gagner. Je suis toujours aussi économe maintenant que lorsque j’avais beaucoup moins», a-t-elle expliqué à la publication susmentionnée.

«Être riche, ce n’est pas seulement avoir de l’argent ou accumuler des millions dans une banque. Il y a des gens qui ont beaucoup en banque et très peu dans leur vie», a conclu la célébrité mondiale qui vit son meilleur moment financier et médiatique.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont-ils mariés ?

D’autre part, en 2019, un magazine italien a révélé que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez se sont mariés lors d’une cérémonie intime tenue au Maroc.

Le médium, nommé Novella 2000, a déclaré que le mariage avait eu lieu en secret pour éviter la présence des paparazzi. Ils ont même précisé que l’athlète Badr Hari. C’est lui qui a organisé l’événement.

Selon le magazine, l’une des plus heureuses de l’événement était la mère de «Bicho», Dolores Aveiro, qui entretient de bonnes relations avec sa belle-fille. Cette nouvelle a rapidement fuité au Portugal et en Espagne, faisant la une de tous les tabloïds.