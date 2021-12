Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Riyad Mahrez a répondu sans doute

Longtemps, juste lors de sa première saison en tant que footballeur du Real Madrid, Eden Hazard a eu l’occasion de confirmer le nom de sa figure préférée dans toute l’histoire de l’entité Real Madrid.

Quand, dans une dynamique avec Mahou, on lui a directement demandé de sélectionner une légende du plus grand club de la planète, l’ancien joueur de Chelsea, qui est toujours le capitaine de l’équipe nationale belge, s’est retrouvé avec la magie, la classe et la l’élégance de l’intemporel Zinedine Zidane.

«Une légende du Real Madrid ?», lui ont- ils demandé, dans une vidéo (2019) partagée sur la chaîne YouTube du Real Madrid. Et l’habile ailier belge, sans hésiter, a simplement répondu : «(Zinedine) Zidane». La réponse de Hazard n’est pas vraiment surprenante.

Et c’est que malgré le fait que des personnalités légendaires très spéciales telles que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Ronaldo Nazário, Raúl González Blanco, David Beckham, Alfredo Di Stéfano ou Iker Casillas soient passées au Real Madrid, Hazard a toujours identifié Zizou comme son maximum idole : «Quand j’ai commencé à regarder le football, je l’ai vu pour lui (Zidane). Il vivait en Belgique, mais j’ai soutenu l’équipe de France pour lui ».