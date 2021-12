Robert Lewandowski : voici les deux meilleurs footballeurs qu’il a affrontés dans sa carrière

Après avoir assisté aux Golden Globe Awards, Robert Lewandowski s’est arrêté à l’Expo Dubaï. Et pendant son séjour, il a accepté de s’asseoir et de répondre à quelques questions rapides.

Interrogé sur les défenseurs les plus coriaces qu’il ait jamais affrontés, l’attaquant polonais, qui fait partie de l’élite du football mondial depuis plus d’une décennie, a fini par parler des joueurs les plus constants de tous les temps.

Pour une question de positions, ils ne sont pas croisés directement. Cependant, il est toujours spécial d’affronter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qu’il a qualifié de plus grands de l’histoire.

«Comme je suis un attaquant, je suis toujours en compétition avec des défenseurs. Pour moi, il est plus facile de parler de défenseurs. Mais si nous parlons de grands joueurs, je dois dire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les affronter est quelque chose qui compte beaucoup pour moi.»

Choisir, bien sûr, entre le 7e et le 10e est une question de goût et de style (entretien avec Sport Bild ) : «Depuis que je joue au football professionnel, Messi et Ronaldo sont au top. C’était toujours un duel entre les deux. La question entre eux est simple : quel genre de joueur aimez-vous ?»