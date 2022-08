Coupe du monde 2022 : La FIFA suspend deux joueurs (officiel)

La FIFA a publié, ce jeudi, un communiqué officiel dans lequel elle confirme que la Coupe du monde 2022 commencera même un jour plus tôt que prévu initialement.

Par conséquent, la compétition de l’équipe nationale commencera par le duel entre les hôtes du Qatar et de l’Équateur, un match qui aura lieu au stade Al Bayt, à 19h00 heure locale (16h00 à Lisbonne).

Ce changement de calendrier affecte également le calendrier du match entre le Sénégal et les Pays-Bas. Le match aura toujours lieu le 21 novembre, mais le coup d’envoi a été reporté de 13h à 19h heure locale.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl

— FIFA Media (@fifamedia) August 11, 2022