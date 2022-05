Côte d’Ivoire : «Je veux que Didier Drogba et Sory Diabaté…», Idriss Diallo, le président de la FIF

Gagner le 35e titre de l’histoire du Real Madrid nous a permis de voir une autre facette de l’entraîneur Carlo Ancelotti.

L’Italien de 62 ans, qui se caractérise par un profil sérieux, peu porté à l’extravagance et qui se sent plus à l’aise de laisser la vedette aux joueurs, s’est lâché lors des festivités des meringues.

L’entraîneur, qui a réalisé un exploit sans précédent en remportant les cinq meilleures ligues européennes Allemagne, France, Angleterre, Italie et Espagne, s’est laissé photographier avec un cigare à la bouche, des lunettes de soleil et des cheveux ébouriffés, flanqué de Rodrygo, Alaba , Militão et Vinicius.