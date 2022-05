Coupe du monde 2022 : la nouvelle date du verdict Algérie – Cameroun est connue !

Fabio Cannavaro est l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football. L’italien a déclaré qu’il y’a un joueur meilleur que Messi et Ronaldo. C’était en 2021, dans une interview accordée à la Gazetta dello Sport.

Fabio Cannavaro a montré toute sa classe durant ses années de football notamment en 2006 où l’Italie a été champion du monde. Cette année-là, l’ancien joueur de la Juventus a remporté le Ballon d’Or.

Agé aujourd’hui de 43 ans, il est désormais entraîneur et son nom est lié à plusieurs clubs dont l’Espanyol Barcelone en Liga. L’ancien joueur du Real Madrid est donc dans le milieu du football et il a eu l’occasion de s’exprimer sur les stars Messi et Ronaldo.

Dans une interview accordée à la Gazetta dello Sport en 2021, Fabio Cannavaro a exprimé sur sa préférence qui n’est ni Messi ni Ronaldo.

«Messi et Ronaldo sont des footballeurs qui ont marqué ce siècle, très bon, au-dessus du lot, mais vous savez, j’ai une préférence pour Ronaldinho. J’ai affronté Ronnie et je l’ai vu à l’œuvre. Avec lui, la magie était assurée sur le terrain. Il émerveillait aussi bien ses coéquipiers, ses adversaires et les supporters.»