Côte d’Ivoire : «Je suis le père du 2e enfant de Josey…», avoue Serey Die

Invité sur l’émission Life Week-end sur Life TV, ce vendredi 24 juin 2022, l’ancien footballeur international et capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire Serey Dié a enfin révélé l’identité du père du deuxième enfant de la chanteuse Josey.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : «L’enfant a 5 ans aujourd’hui…», Angela Lova fait de grosses confidences sur DJ Arafat

«J’ai 8 enfants dont 5 avec mon épouse Aline, 2 avec Josey et 1 avec Dolina qui est à Paris. Le dernier est né le 20 mai dernier. Josey est ma compagne et tout va bien», a-t-il dit, avec sérénité dans la rubrique «Le Confessionnal». Avant d’affirmer qu’il assume toute la responsabilité de ce qui est arrivé.

Il a reconnu n’avoir pas été sincère avec les deux femmes à un moment donné. «Je suis un homme et j’avoue que ni Aline, ni Josey n’a pas mérité tout ce qui arrive. C’est moi le responsable de tout cela. Je n’ai pas joué franc jeu dès le départ et il fallait que je dise la vérité à un moment donné.

Je ne pouvais plus me cacher et j’avais en face de deux personnes qui ont la crainte de Dieu et cela ne pouvait pas perdurer. J’ai gâté beaucoup de choses. Ce qui m’a le plus fait mal, ce sont des choses pas vraies qui étaient dites sur les réseaux sociaux», a-t-il affirmé.

Il a saisi l’occasion pour demander pardon aux familles des deux femmes qui ont dû subir les conséquences de son comportement.

Parlant de son épouse Aline, il a révélé qu’ils sont toujours mariés, mais physiquement séparés. «Elle était très blessée, elle a pris un coup, ainsi que sa famille. Elle a eu très mal. Mais aujourd’hui, elle est en train de me pardonner. Nous avons de bons liens. Elle me donne des conseils et me tirent les oreilles quand il faut», a-t-il confié.

À ses enfants, il a demandé pardon, car pour lui, dans tous les cas, ils verront tout ce qui s’est passé, surtout avec les réseaux. «Papa est désolé du désordre qu’il a fait à vos mamans. Mais Papa vous aime énormément», a-t-il conclu.