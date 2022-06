Côte d’Ivoire : «L’enfant a 5 ans aujourd’hui…», Angela Lova fait de grosses confidences sur DJ Arafat

La star de la musique nigériane David Adeleke, plus connue sous le nom de Davido, a accordé à un étudiant ghanéen une bourse de cinq ans à l’Université Adeleke.

La star de la musique l’a fait savoir via sa page Twitter le mercredi 22 juin 2022. «Nous avons contacté Suleyman qui vit au Ghana et il a reçu une bourse complète de 4/5 ans à l’université d’Adeleke… logement et allocation inclus ! Que Dieu vous bénisse tous…», a-t- il tweeté.

We have contacted Suleyman who lives in Ghana and he has been given a full 4/5 year scholarship to Adeleke university .. accommodation and allowance included ! God bless y’all .. #wrblo pic.twitter.com/13teW8YIUk — Davido (@davido) June 22, 2022

Cela survient quelques heures après que quelqu’un a tweeté sur l’incapacité du jeune homme à poursuivre ses études malgré l’obtention de tous les As au West African Examination Council (WAEC).

Dans un tweet devenu viral, il a été rapporté que le jeune homme n’a pas pu poursuivre ses études en raison de sa situation financière.

Please locate him for me pic.twitter.com/DzVwRhrkCq — Davido (@davido) June 22, 2022

Suleyman étudiera à l’Université Adeleke, Ede, propriété du père de Davido avec une bourse complète.

Ce n’est pas la première fois que Davido finance l’éducation des défavorisés. La dernière fois que Davido a fait la une des journaux pour avoir fait ce qu’il sait faire le mieux, c’était lors de son dernier anniversaire.

Davido a collecté N250M plus de 72 heures après avoir partagé les détails de son compte sur les réseaux sociaux lors de son anniversaire en 2021. Il a fait don de la totalité de l’argent récolté à plusieurs orphelinats à travers le pays.

La star de la musique et père de trois enfants a déclaré que son objectif était de collecter des fonds chaque année dans le cadre d’activités pour marquer son anniversaire. Il a prié pour que ses collègues et amis continuent à soutenir son acte bienveillant.