Marcelo déclare la vérité : «J’ai vu Cristiano, Ronaldinho, Benzema et Neymar mais…»

«Qui est le meilleur footballeur avec qui vous ayez jamais joué?», C’est ce qu’on a demandé à Marcelo pendant plusieurs années, lors d’une conférence de presse dans laquelle il a joué juste au moment où il a signé son dernier renouvellement avec le Real Madrid.

Et même s’il avait déjà côtoyé des personnalités de la stature de Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Kaká, Neymar, Luka Modric, Karim Benzema ou Sergio Ramos, l’ailier brésilien historique a conservé l’héritage de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

Le footballeur le plus titré de toute l’histoire du Real Madrid a simplement conclu qu’El Bicho est le joueur le plus complet qu’il ait jamais rencontré au plus haut niveau de l’élite.

«Le meilleur footballeur avec qui j’ai joué ? J’ai eu l’occasion de jouer avec plusieurs grands footballeurs comme Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ruud van Nistelrooy… avec plusieurs.

Mais pour moi, peut-être parce que je joue avec lui depuis si longtemps, que je le regarde s’entraîner et fêter les buts, c’est Cristiano (Ronaldo). Pour moi, Cristiano est le joueur le plus complet avec lequel j’ai pu jouer», a conclu l’ancien Fluminense.

Comment ne va-t-il pas rester avec Cristiano si Marcelo l’a vu marquer plus de buts (450) que de matchs (438) joués pour le Real Madrid ?

En plus de l’excellente relation qu’ils entretiennent sur et en dehors du terrain, ils ont absolument tout gagné dans le plus grand club de la planète. Ensemble, ils étaient les référents d’une époque qui ne sera jamais oubliée par les madrilènes.