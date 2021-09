Zoë Kravitz : la star répond à ceux qui l’accusent d’être «nue» au Met Gala 2021

Khloé Kardashian nous a encore surpris ! La mondaine avait déjà montré qu’en matière de changements, elle n’avait pas du tout peur de lui et maintenant elle a opté pour un ton totalement différent de ses cheveux naturels.

Elle a laissé derrière elle le brun qui la caractérisait tant et maintenant elle porte un «Ice blonde hair», un blond platine qui est parfait pour les brunes car il illumine la peau. Khloé a conquis les réseaux sociaux et nous a appris que ce sera la couleur qui dominera la saison d’automne qui s’apprête à commencer.

Si vous pensez que ce type de style ne convient pas à votre carnation, il vous suffit d’observer à quoi ressemble Khloé Kardashian avec les «Ice blonde hair», parfaits pour les brunes : il illumine sa peau, met en valeur les traits de son visage et les stylise.

C’est définitivement la nuance de cheveux à choisir si vous voulez un changement radical qui met en valeur votre beauté naturelle. La touche platine permet également de masquer les cheveux gris qui commencent à apparaître.

Sur quels tons de peau les «cheveux blonds glacés» ont-ils fière allure ?

Les «cheveux blonds glacés» créent une image plus impressionnante lorsqu’il s’agit de contraster le teint de la peau, c’est pourquoi il est merveilleux pour les peaux brunes, en plus d’améliorer le look d’une manière très subtile, ce qui favorise grandement la mondaine dans ce cas, car il ajoute de la profondeur et de la brillance à ses beaux yeux verts.

Khloé Kardashian a osé avec sa proposition de blonde platine, avec laquelle elle a conquis nos cœurs, puisque la mondaine revendique une blonde qui va bien sur une peau brune.

La seule chose que nous vous conseillons est que si vous osez essayer cette teinte de cheveux, portez une attention particulière au maquillage que vous utiliserez : vos yeux et vos lèvres doivent toujours être maquillés ; vous pouvez opter pour des tons nude, par exemple, pour que le visage ne «s’éteigne» pas et soit radieux.

Aussi, si vous souhaitez défier encore plus la règle, et que vous avez déjà décidé de changer de look et d’opter pour des «cheveux blonds glacés», vous pouvez également vous couper les cheveux.

Khloé Kardashian a dit adieu à ses longs cheveux et arbore désormais une coupe qui descend en dessous de ses épaules. L’avantage de cette blonde pour brunes qui illumine la peau, c’est qu’on peut la porter avec tous les styles, mais elle se démarque davantage dans les coupes midi et bob.

Qu’est-ce que tu en penses? Vous avez aimé le nouveau look de Khloé Kardashian ?