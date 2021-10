Zodwa Wabantu : la danseuse Sud-Africaine explique pourquoi elle ne porte jamais de slip

Shiloh Jolie-Pitt a posé aux côtés de sa mère et de ses frères et sœurs, dont Maddox, Zahara, Vivienne et Knox, alors qu’ils montraient tous en toute confiance des tenues à la mode aux couleurs coordonnées qui, selon les rumeurs, étaient toutes des looks antérieurs d’Angelina.

Shiloh Jolie-Pitt, 15 ans, est sortie avec quatre de ses cinq frères et sœurs le 18 octobre pour soutenir leur mère Angelina Jolie, 46 ans, à l’avant-première de son nouveau film Marvel Eternals, et avait l’air incroyable !

L’adolescente a posé dans une longue robe beige sans manches qui semblait être une version modifiée de l’ancienne robe de l’actrice, que l’on peut voir, et des chaussures blanches, alors qu’elle souriait aux photographes et se tenait près de sa famille, y compris sa mère et ses frères. Maddox, 20 ans, et Knox, 13 ans, ainsi que les sœurs Zahara, 16 ans, et Vivienne, 13 ans.

Maddox avait l’air beau dans un look tout noir qui comprenait un blazer sur un haut boutonné et un pantalon tandis que Knox était tout aussi bien dans sa propre tenue toute noire.

Zahara a attiré beaucoup d’attention pour avoir enfilé la même robe que sa mère portait aux Oscars 2014, qui était argentée avec des franges, et Vivienne portait une robe blanc cassé qui avait des manches qui lui arrivaient aux coudes avec des baskets blanches.

Angelina avait également l’air incroyable, comme toujours, dans une longue robe marron sans bretelles avec beaucoup de bijoux, y compris une mentonnière en or.

Bien que les robes de Shiloh et Zahara soient définitivement reconnaissables comme celles d’Angelina, il a été rapporté que tous les enfants portaient des looks recyclés / précédents de la talentueuse actrice.

Amener la plupart de ses enfants (son fils Pax, 17 ans, n’était pas présent), à la première d’ Eternals semblait être un endroit parfait pour célébrer l’arrivée du nouveau film, qui suit une race d’êtres immortels dotés de pouvoirs surhumains qui vivent secrètement sur Terre, et devrait sortir officiellement en novembre.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons les enfants d’Angelina se joindre à elle pour un événement tapis rouge. La parente adorée est connue pour inclure souvent ses enfants, dont le père est Brad Pitt, pour partager ses projecteurs et c’est toujours aussi attachant à voir !

Certains des événements qu’elle leur a apportés incluent la première à Tokyo de son film Maléfique : Maîtresse du Mal, la première de Dumbo à Los Angeles et même la première de Kung Fu Panda 3 à Los Angeles.

Lorsqu’elle ne les emmène pas pour profiter d’événements en personne, elle partage parfois des photos épiques de ses enfants sur les réseaux sociaux.

La star de Girl Interrupted a récemment partagé des photos de Zahara et Shiloh en train de lire des livres. «Ce sont quelques-uns des favoris de notre maison», a-t-elle écrit à côté de la publication.