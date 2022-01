Zinedine Zidane : bonne nouvelle pour l’international français et sa famille (photo)

L’ancien entraîneur du Real Madrid a de la chance, car sa famille va s’agrandir en raison de la grossesse d’Enzo et de sa compagne, Karen Gonçalves.

Zinedine Zidane vit un grand moment de sa vie, entièrement dédié à sa famille et à ses loisirs -comme le paddle-tennis.

Après sa deuxième étape au Real Madrid, le Français a décidé de faire une pause, et il le fait, comme le montrent ses réseaux sociaux, où il a publié ce vendredi une image qui a fait le tour du monde sur la façon dont il promène son chien.

Mais, maintenant que nous regardons est son fils, Enzo, qui essaie d’agrandir l’histoire de son patronyme, et tout semble indiquer qu’il aura un nouveau successeur dans les mois à venir, et c’est que Zinedine sera un grand-père pour la première fois.

Indices de grossesse

Le milieu de terrain du Rodez AF -issu de Ligue 2- et sa compagne, Karen Gonçalves, entretiennent une relation discrète depuis l’été 2018, se fiancent en août 2020, bien que la pandémie ne leur ait pas facilité la tâche.

Maintenant, ils sont allés plus loin et seront parents, comme le laisse entendre une image dans laquelle l’heureux couple apparaît ce Noël.

Le 31 décembre, Enzo a mis en ligne une photo sur son profil Instagram dans laquelle il apparaît à côté du mannequin vénézuélien et où l’on aperçoit un ventre naissant caché derrière sa tenue noire.

Ce n’est pas le seul indice qu’ils ont laissé sur les réseaux, et c’est qu’Alice Campello a partagé à travers ses «stories» Instagram une image dans laquelle Karen l’a taguée et où son ventre est vu et où elle remercie la femme de Morata pour ses produits de beauté. «Mon préféré pour éviter les vergetures», a écrit le Vénézuélien.

Pour le moment, ni Enzo ni Karen n’ont voulu se prononcer sur la question et n’ont pas fait d’annonce officielle de leur grossesse, même si tout indique que dans quelques mois ils pourraient recevoir la meilleure nouvelle, la naissance de leur premier enfant.