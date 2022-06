Zinedine Zidane avoue la vérité : «C’est le vainqueur du Ballon d’Or 2022…»

Interrogé sur le meilleur footballeur avec lequel il ait jamais joué, Nani a immédiatement désigné Cristiano Ronaldo. Et interrogé par les plus grands jeunes talents d’aujourd’hui, il est resté avec Kylian Mbappé. Cependant, lorsqu’on lui a demandé le nom du joueur le plus rapide qu’il ait jamais rencontré, il a surpris tout le monde avec sa réponse.

Et c’est que malgré le fait qu’il ait dû coïncider avec des footballeurs très puissants dans sa longue carrière, le champion du Championnat d’Europe, qui a également été multi-champion en Premier League, a reconnu que le joueur qui l’a le plus étonné avec sa vitesse est l’équatorien Antonio valencia.

«Le footballeur le plus rapide que vous ayez jamais rencontré ?» C’est ce qu’ils lui ont demandé, lors d’un exercice (2019) qu’il a réalisé avec le média officiel Oh My Goal.

Et la réponse de l’ancien de Manchester United a été directe : «Antonio Valencia. Contre Liverpool, il a fait une course de notre zone à l’autre zone. C’était une course incroyable, donc c’était un footballeur très rapide.»

Nani a partagé avec Cristiano Ronaldo puisqu’il volait sur les flancs et avait également Lionel Messi comme rival quand il était trop rapide au début.

Mais personne ne l’a autant surpris qu’Antonio Valencia. Et la réalité est que l’ancien capitaine de l’équipe nationale équatorienne était un cheminot lorsqu’il a commencé son voyage.