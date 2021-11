Xavi Hernandez : les trois premières choses qu’il doit faire à Barcelone

Le plan de retraite de Cristiano Ronaldo a pris une autre tournure après que The Sun a annoncé qu’il voulait jouer dans le Mondial de la FIFA 2026.

Cristiano Ronaldo s’est construit une carrière en restant constamment au sommet et en défiant les probabilités quand c’est sûrement contre lui et si les reportages du tabloïd anglais, The Sun sont vrais, il veut participer au Mondial de la FIFA 2026.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se jouera dans trois pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique et à ce moment-là, Cristiano Ronaldo aura 41 ans et son apparition ne sera pas un record car le record appartient au gardien égyptien Essam El-Hadary qui était 45 ans et 10 jours à la Coupe du monde 2018.

Beaucoup dans le monde du football s’attendent à ce que Cristiano Ronaldo se retire du football international après la Coupe du monde de football de l’année prochaine au Qatar, à laquelle il participerait à l’âge de 37 ans et 10 mois, ce qui serait sa cinquième Coupe du monde, un record égal.

Ronaldo n’a pas commenté la rumeur et très probablement il ne le fera pas. Dans les entretiens précédents, il n’a pas donné d’heure précise à laquelle il prendra sa retraite.

Il n’avait parlé auparavant que de son fils qui voulait qu’il continue à jouer jusqu’à ce qu’il fasse ses débuts professionnels afin qu’ils puissent jouer ensemble