Xavi : «C’est le club favoris pour remporter la Liga cette saison»

Cette année, et pour la première fois depuis 2005, Lionel Messi ne figure pas parmi les prétendants pour le titre du Ballon d’Or. Le mensuel France Football a tenu à présenter ses excuses à l’Argentin pour ne pas l’avoir retenu parmi les nommés.

La liste des 30 nommés a été dévoilée et l’Argentin n’en fait pas partie. Sa dernière saison n’a pas été jugée suffisamment bonne pour qu’il puisse postuler à sa propre succession.

Le jury de France Football n’a pas eu de scrupules pour écarter le tenant du titre. Toutefois, le rédacteur en chef du magazine, Pascal Ferré, a jugé bon de présenter ses excuses à La Pulga. Il a publié un édito qu’il a intitulé «Pardon Leo».

«Pardon Leo pour ce que tu pourrais prendre à tort pour une bassesse, une ingratitude ou un manque de reconnaissance», pouvait-on aussi lire dans cette bille.

Cette non-sélection n’a rien d’une condamnation. On parie qu’il s’agit juste d’un au revoir ? Et pas d’un adieu. Car tu ne peux pas «partir» ainsi. Oh non, Leo, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait».

Drogba voulait retenir Messi

De la même manière qu’ils ont tenu à justifier la présence de chaque nommé à l’intérieur du magazine, les journalistes de France Football ont tenu à s’expliquer au sujet de l’omission de celui qui détient le record de consécrations.

Ferré toujours : «Ne pas inviter l’Argentin à la grand-messe des cadors du foot n’est pas une décision anodine. Elle a été prise de manière collégiale… et sans trop de discussion. Comme si l’unanimité continuait de lui coller au short.

Sauf que cette fois c’est dans l’autre sens. Pourquoi ? Parce qu’après nous avoir tartiné du caviar pendant plus d’une décennie, son jambon-beurre parisien nous est forcément un peu resté sur l’estomac. Parce que l’ordinaire lui sied assez mal».

Parmi les rares jurys qui se sont opposés à l’éviction de la star parisienne il y a Didier Drogba, lequel a le droit du vote en sa qualité d’ambassadeur du Ballon d’Or. «C’est Messi, quand même !», avait-il lâché à l’assistance, sans que son coup de gueule ne soit pris en compte.

La Pulga va donc être bel et bien privé du grand festin, tandis que Cristiano Ronaldo, son grand rival, a eu droit à une 18e nomination consécutive.