Xavi a choisi entre Messi et Maradona le meilleur footballeur : «S’il n’y avait pas eu…»

La star argentine s’est entretenue avec le magazine officiel du club parisien et a expliqué comment il s’entendait avec l’attaquant français. De plus, lorsqu’il décrit l’institution, il la met sur un pied d’égalité avec les institutions historiques en Europe.

L’un des points importants pour lesquels Lionel Messi a pris la décision de jouer pour le PSG était la relation qu’il entretenait avec une grande partie de l’effectif.

Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar et Marco Verratti, en plus du DT Mauricio Pochettino, ont fait pencher la balance pour son arrivée, mais beaucoup se demandent quelle est sa relation avec la grande star française, Kylian Mbappé.

Et dans une interview réalisée par la revue officielle du club parisien, le Flea a révélé les détails de leur relation : «Je connais Di María de l’équipe nationale, avec Ney nous avons joué à Barcelone ensemble. Kylian était celui que je ne connaissais pas à l’intérieur ou en dehors du terrain et petit à petit nous apprenons à mieux nous connaître».

«Avant tout, apprendre à se connaître sur le terrain pour essayer de mieux s’entendre, pour voir à quel point nous nous sentons à l’aise les uns avec les autres et évidemment c’est très agréable d’être sur le terrain avec les meilleurs. J’ai eu la chance de le faire pendant un longtemps à Barcelone et j’ai la chance de jouer avec les meilleurs. Aujourd’hui, je dois le faire à Paris et je suis heureux de vouloir continuer», a-t-il déclaré.

De plus, interrogé sur l’institution, Leo la place au même niveau que les historiques : «Le PSG est un club qui grandit depuis dix, onze ans. Il a beaucoup grandi, il a beaucoup d’ambition et beaucoup de désir de continuer à grandir. Il a beaucoup de place pour la croissance et le pouvoir de le faire. Je pense qu’aujourd’hui il fait partie des grands clubs du monde et que petit à petit il se développe encore plus. Aujourd’hui, il n’a rien à envier aux grands clubs historiquement».

Concernant la Ligue des champions, il a de nouveau exprimé l’envie de la gagner mais a demandé aux supporters la retenue :

«C’est compliqué, c’est une compétition où les meilleurs sont, n’importe quel détail peut laisser de côté. On a l’équipe pour pouvoir essayer d’y parvenir”. Nous sommes très excités et nous avons Je veux pouvoir le faire mais il faut y aller sereinement, aux Champjons la meilleure équipe ne gagne pas toujours et il faut faire attention à tous les détails, les équipes fortes sont ceux qui atteignent leurs objectifs».